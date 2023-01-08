AA

İstanbul'da "Huzur İstanbul" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 432 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birinci aşamada 183 noktada 1508 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla dün 20.00-22.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1479 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 172 bin 521 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 341 şüpheli ile yoklama kaçağı 218 kişi hakkında işlem yapıldı, 432 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 34 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 9 kurusıkı tabanca, 74 fişek, 1 kilo 253 gram uyuşturucu madde, 334 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 155 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 574 halka açık yerin denetlenip 8 iş yerine idari işlem yapılan kontrollerde, 21 bin 639 araç ve 642 motosiklet denetlendi, 989 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 8 araç trafikten men edildi, 21 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Toplam 398 bin 996 lira para cezası uygulanan denetimlerde, 201 yabancı uyruklu geri gönderme merkezine teslim edildi.

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