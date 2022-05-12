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İstanbul'da AVM önünde vuruldu 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Esenyurt'ta, AVM önündeki silahlı saldırıda yaralanan şahıs, "Kimin vurduğunu bilmiyorum" dedi.

Olay, E-5 Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, AVM önünde arkadaşını beklerken silahlı saldırıya uğradı. Şahıs ayağından yaralanırken seken mermiler yol kenarında bekleyen bir simitçinin eşyalarına isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polise ilk ifadesinde kimin kendisine saldırdığını bilmediğini söyleyen şahısın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan anları anlatan simitçi, "Ses geldi ben meyve suyu patladı sandım ayağıma bir şey geldi. Baktım ileriye doğru 2 kişi kaçıyor. Az kalsın bana geliyordu mermiler" dedi.