İstanbul'da bakkalda silah ticareti!

Fatih'te işlettiği bakkalda silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvansaray Mahallesi'ndeki bakkalda silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 9 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.

İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.G'nin evinde yapılan aramada da 3 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ile silah yapımında kullanılan namlu ele geçirildi.

Şüpheli M.G'nin daha önce "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.