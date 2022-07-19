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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da balıkçı teknesi çalındı
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İstanbul Sarıyer'de balıkçı teknesini çaldılar

İstanbul Sarıyer'de, iskeleye bağlı balıkçı teknesi sabaha karşı 2 kişi tarafından çalındı. Sabah saatlerinde iskeleye giden tekne sahibi, teknesinin yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Teknenin çalınma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da balıkçı teknesi çalındı
İstanbul'da balıkçı teknesi çalındı
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DHA

İstanbul'da, iskeleye bağlı balıkçı teknesini çalan 2 kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer ilçesi Büyükdere Eski İskele'de 7 Temmuz Perşembe günü saat 05.00 sıralarında 2 kişi, Serkan Türkmen'e ait olduğu öğrenilen balıkçı teknesine bindi. Tekneyle denize açılan kişiler, uzaklaştı.

SABAH TEKNESİNİ YERİNDE BULAMADI

Sabah saatlerinde iskeleye giden Türkmen, teknesinin yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 2 kişi iskele merdivenlerinden inerek bindikleri tekneyle köprü altından geçerek denize açılıyor.

'DENİZE ÇIKIP GÖZDEN KAYBOLUYORLAR'

Teknenin sahibi Serkan Türkmen "Bir arkadaşım aradı, 'Teknen burada değil, balıkta mısın?' dedi. Hemen geldim, teknemin olmadığını görünce polise ihbarda bulundum. Polisler Balıkçılar Kooperatifi'nin kameralarına baktı. Sabaha karşı 2 kişi gelip tekneye biniyor. Köprünün altından denize çıkıp sonra da gözden kayboluyorlar. Yani tekne saat 04.00'te buradan balığa çıkıyor. Arkadaşlar da burada. Beni tanıdıkları halde, hiçbiri sormuyor" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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