İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 44'e kadar geriledi! 8 Eylül 2024 İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul yağışlı günlerden geçiyor ancak barajlardaki doluluk oranı giderek geriliyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; genel doluluk yüzde 44.38'e kadar düştü! Hatta bazı barajlarda seviye yüzde 11'i gördü. İşte, 8 Eylül 2024 İstanbul barajlarındaki son durum...
İstanbul'da barajlar kritik seviyede seyretmeye devam ediyor. Birkaç gündür devam eden yağışlar genel doluluk oranlarını etkilemedi; barajlardaki su giderek daha azaldı ve en sonunda 44.38'e kadar geriledi! Peki, 8 Eylül 2024 İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, detaylar...
8 EYLÜL 2024 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:
Ömerli Barajı yüzde 41.8
Terkos Barajı yüzde 59.23
Büyükçekmece Gölü yüzde 44.33
Darlık Barajı yüzde 49.18
Alibey Barajı yüzde 12.01
Sazlıdere Barajı yüzde 49.44
Kazandere Barajı yüzde 11.82
Papuçdere yüzde 25.06
Elmalı Barajı yüzde 57.97
Istrancalar Barajı ise yüzde 24.75