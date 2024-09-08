İstanbul'da barajlar kritik seviyede seyretmeye devam ediyor. Birkaç gündür devam eden yağışlar genel doluluk oranlarını etkilemedi; barajlardaki su giderek daha azaldı ve en sonunda 44.38'e kadar geriledi! Peki, 8 Eylül 2024 İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, detaylar...