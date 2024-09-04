Son zamanlarda Türkiye'nin birçok noktasında barajların kuruduğu haberleri geliyor. En son 2 Eylül'de Konya'da Beyşehir gölünü besleyen Derebucak barajı da kurudu. İstanbul'da da baraj dolululuk seviyesi giderek düşüyor. Ağustos başında zaten yüzde 50'lerde olan kritik seviye Eylül başında yüzde 45.76'ya kadar geriledi! Peki, 4 Eylül 2024 İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, detaylar...