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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 45'e kadar geriledi! 4 Eylül 2024 İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ

        İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 45'e kadar geriledi! 4 Eylül 2024 İstanbul baraj doluluk oranları

        Türkiye kısa bir süreliğine de olsa yer yer yağış aldı ancak bu durum, ülkenin farklı noktalarından gelen baraj kuruma haberlerinin önüne geçemedi. İstanbul'da da zaten kritik seviyede olan barajlar günden günden kurumaya devam ediyor. İSKİ tarafından son açıklanan verilere göre; mega kentte baraj doluluk oranı yüzde 45'e kadar geriledi. İşte, 4 Eylül 2024 İstanbul barajlarındaki son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 16:48 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:48
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        Son zamanlarda Türkiye'nin birçok noktasında barajların kuruduğu haberleri geliyor. En son 2 Eylül'de Konya'da Beyşehir gölünü besleyen Derebucak barajı da kurudu. İstanbul'da da baraj dolululuk seviyesi giderek düşüyor. Ağustos başında zaten yüzde 50'lerde olan kritik seviye Eylül başında yüzde 45.76'ya kadar geriledi! Peki, 4 Eylül 2024 İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, detaylar...

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        4 EYLÜL 2024 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:

        Ömerli Barajı yüzde 43.8

        Terkos Barajı yüzde 60.25

        Büyükçekmece Gölü yüzde 45.57

        Darlık Barajı yüzde 50.43

        Alibey Barajı yüzde 13.43

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        Sazlıdere Barajı yüzde 50.15

        Kazandere Barajı yüzde 13.41

        Papuçdere yüzde 26.92

        Elmalı Barajı yüzde 58.59

        Istrancalar Barajı ise yüzde 29.06

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