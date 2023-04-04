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Haberler Gündem Güncel İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı geçti!
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Umutları yeşerten tablo! İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı geçti

Türkiye'yi etkileyen kurak dönemde umutları yeşerten bir tablo ortaya çıktı. İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz ekim ayından sonra ilk kez yüzde 40'ı aştı

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı geçti!
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Megakentte barajlardaki doluluk oranı son 1 günde 1.59 milyon metreküp arttı. Son 1 haftadaki değişim ise 21.98 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

İSKİ verilerine göre de barajlarımızda bugün itibariyle ölçülen doluluk oranları da, Sazlıdere yüzde 32.3, Ömerli yüzde 61.92, Terkos yüzde 32.87 ve Pabuçdere de yüzde 9.18 oldu.

BURSA'DA NİLÜFER BARAJI'NDAKİ ARTIŞ DA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Bursa'da alarm veren Nilüfer Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 21'e yükseldi. Barajda 10 gün önce doluluk oranı yüzde 13 olarak kayda geçmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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