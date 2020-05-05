İstanbul'da bazı noktalarda trafikte artış gözlendi

AA

İstanbul'da, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Tarihi Yarımada'daki tarihi ve turistik mekanlarda, sakin günler sürüyor.Kentte açılan iş yerlerin önceki günlere göre daha fazla olduğu görülürken, vatandaşların alışveriş yapmak için otobüs, vapur ve özel araçlarıyla geldiği Eminönü'nde ise bazı noktalarda yoğunluk yaşandı.Eyüpsultan Meydanı, Sarayburnu sahili, Kapalıçarşı çevresi ve Saraçhane Parkı da sakin görünürken, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takarak dışarıya çıktığı, metrobüs, vapur ve minibüslerin ise tenha olduğu görüldü.Duraklarda sosyal mesafeyi gözeterek araç beklenirken yine banka şubelerinin önlerine de sosyal mesafeye uyuldu.Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Şişli'de evde kal çağrılarına büyük oranda uyulurken, kentin en kalabalık yerlerinden olan Taksim ve İstiklal Caddesi de tenha günlerini yaşıyor.