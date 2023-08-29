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        Haberler Gündem İstanbul'da bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı

        İstanbul'da bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Zonguldak ve İstanbul'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Balıkesir ve Tunceli'de doğal sit alanı kapsamındaki bazı yerler ise "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 03:36 Güncelleme: 29.08.2023 - 03:37
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        İstanbul'da bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı
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        Zonguldak ve İstanbul'da bazı taşınmazların acele kamulaştırmasına karar verilirken, Balıkesir ile Tunceli'de doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerler, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Kemerler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmaz, Toplu Konut Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle sağlanması amacıyla Çaydeğirmeni Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

        İSTANBUL

        AA'nın haberine göre; İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde ilan edilen riskli alan içerisinde bulunan ve belirtilen taşınmazlar ile üzerlerindeki yapıların, çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan ve afet riski taşıyan yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

        KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN İLANI

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sarımsaklı Mevkii Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

        Tunceli'nin Pülümür, Merkez ve Ovacık ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Munzur ve Pülümür Vadileri Potansiyel Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

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