İstanbul'da bazı tramvay seferleri durduruldu

İstanbul'da Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.

Bu gerekçeyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduğu ifade edilen duyuruda, tramvay hattının Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verdiği kaydedildi.

GÜLHANE İSTASYONUNDA YANGIN NEDENİYLE SEFERLER YAPILAMIYOR

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Gülhane bölgesinde de bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle bu istasyonda sefer yapılamıyor.