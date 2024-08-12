İstanbul'da bazı tramvay seferleri durduruldu
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle, Gülhane bölgesinde de bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle seferler yapılamıyor.
İstanbul'da Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.
Bu gerekçeyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduğu ifade edilen duyuruda, tramvay hattının Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verdiği kaydedildi.
GÜLHANE İSTASYONUNDA YANGIN NEDENİYLE SEFERLER YAPILAMIYOR
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Gülhane bölgesinde de bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle bu istasyonda sefer yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Gülhane bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.