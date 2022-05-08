İstanbul'da şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak 0:00 / 0:00

AA

İstanbul'da Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 8 Mayıs Pazar günü (bugün) bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Miting Alanı'nda bugün gerçekleştirilecek Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan geçici olarak trafiğe kapatılacak.

AA'nın haberine göre; bu yollara alternatif güzergah olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.