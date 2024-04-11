Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bekçiye silahlı saldırı! - Son dakika haberleri

        İstanbul'da bekçiye silahlı saldırı!

        İstanbul'da mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulan 20 yaşındaki Emirhan B., dehşet saçtı. Zanlı, kimlik kontrolü yapmak isteyen bir bekçiye ateş açtı. Barış K. adlı bekçi ağır yaralanırken saldırgan ve yanındaki şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 11:27 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da bekçiye silahlı saldırı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avcılar’da gece saatlerinde mahalle bekçileri tarafından durdurulan bir kişi, silahla bekçiyi vurdu. Ağır yaralanan bekçi hastaneye kaldırılırken, 20 yaşındaki şüphelinin 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

        İHA'nın haberine göre olay, saat 04.00 sıralarında Ambarlı Sahil’de yaşandı. İddiaya göre sahilde devriye atan mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.

        Kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere direnen şüphelilerden Emirhan B. (20) yanındaki ruhsatsız tabancayı ateşledi. Silahın ateşlenmesiyle görevli bekçilerden Barış K. bacağından ve kasığından ağır yaralandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle olaya karışan Emirhan B. ve yanındaki diğer şüpheli gözaltına alındı. Bekçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

        Bekçiyi ağır yaralayan Emirhan B.'nin suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Emirhan B.'nin 8 ayrı suç kaydında kasten yaralama ve gasp olduğu bilgisine de ulaşıldı. Bekçilere direnen ve gözaltına alınan diğer şüphelinin ise yine 50’ye yakın benzer olaylardan suç kaydı çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti