DHA

Sultanbeyli ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Gümüşdere Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında oturan Lale Bayram'a gün içinde ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Saat 00.30 sıralarında polis ile birlikte eve gelen Lale Bayram'ın yakınları kapının kilitli olması nedeniyle adrese çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla daireye giren polis ve Bayram'ın yakınları genç kadını evin banyosunda ölmüş olarak buldu.

Olay yeri inceleme ekipleri evde yaklaşık 2 saat incelemelerde bulundu. DHA'nın haberine göre; vücudunda morluklar tespit edilen Lale Bayram'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Kartal'daki Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sultanbeyli İlçe Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Lale Bayram ile ilgili yakınlarından bilgi aldı. 1 çocuk annesi olduğu ve eşinden yeni boşandığı öğrenilen Bayram'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.