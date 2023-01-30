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DHA

Esenler ve Sultangazi'de asker eğlencesi için konvoy oluşturan bir grup, araçlarıyla tüneli kapatıp, müzik eşliğinde oynadı.

DHA'nın haberine göre; Esenler Dörtyol'da dün akşam saatlerinde bir grup, asker eğlencesi için araçlarıyla trafikte konvoy yaptı. Gruptakiler, tünele geldiklerinde araçlarını durdurdu. Bir süre tüneli trafiğe kapatan grup, yüksek ses müzik eşliğinde oyun oynadı.

Sultangazi'de de benzer görüntüler yaşandı. Atatürk Bulvarı Tüneli'nde konvoydakiler tüneli kapatıp meşaleler yaktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.