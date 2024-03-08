İstanbul'da bir kadın evde ölü bulundu! İstanbul Ataşehir'de, bir apartmanın ikinci katındaki dairede bir kadın cesedi bulundu. Olayın yaşandığı eve giren polis ekipleri tarafından cansız bedenin kimliği saptandı. Polis ekipleri hayatını kaybeden 35 yaşındaki Rukiye Angi'nin eşinden şüphelenmesi üzerine M.A.'nın ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Maktulenin, 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 08.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:02 facebook

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