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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bir kadın evde ölü bulundu!

        İstanbul'da bir kadın evde ölü bulundu!

        İstanbul Ataşehir'de, bir apartmanın ikinci katındaki dairede bir kadın cesedi bulundu. Olayın yaşandığı eve giren polis ekipleri tarafından cansız bedenin kimliği saptandı. Polis ekipleri hayatını kaybeden 35 yaşındaki Rukiye Angi'nin eşinden şüphelenmesi üzerine M.A.'nın ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Maktulenin, 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:02
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        İstanbul'da dehşet! 3 çocuk annesi ölü bulundu!
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        İstanbul'da, Ataşehir İlçesi Kayışdağı Mahallesi'nde, dün saat 17.00 sıralarında olay yaşandı. İddiaya göre, üç çocuk annesi Rukiye Angi (35), çarşıdan eve geldikten sonra uzun süre haber alınamadı.

        YERDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

        İHA'da yer alan habere göre Rukiye Angi'den ses alınamaması üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Rukiye Angi'nin yerde kanlar içinde yattığını ve yanında silah olduğunu gördü.

        EŞİNİN BİLGİSİNE BAŞVURULACAK

        Yapılan incelemelerde üç çocuk annesinin hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun aile yakınlarına bildirilmesi üzerine kadının akrabaları olay yerine geldi. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin eşi M.A.'nın ifadesine başvurmak üzerek polis merkezine götürdü.

        ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

        Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin ölüm nedeniyle detaylı ilgili inceleme başlattı.

        Olayı duyan çevredeki vatandaşlardan Malik Akpolat, "Biz arkadaşla markete gitmiştik, dönüyorduk. Bir kadın galiba intihar etmiş fazla bir bilgimiz yok. Yoldan geçerken duyduk" dedi.

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