Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'da Bizans İmparatorluğu'ndan kalan görülmesi gereken 5 muhteşem yer!

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber İstanbul nüfusu oldukça azaldı. Trafiksiz bir İstanbul'u gezmek isteyenler için görülmesi gereken 5 önemli Bizans İmparatorluğu'ndan kalan yeri derledik. İşte, Bizans İmparatorluğu'ndan kalan İstanbul'da görülmesi gereken 5 muhteşem yer...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İstanbul'da Bizans İmparatorluğu'ndan kalan görülmesi gereken 5 muhteşem yer!

    YEDİKULE ZİNDANLARI

    Yedikule Zindanları, Roma'dan gelen misafirleri ihtişamlı bir şekilde ağırlamak için MS 500'lü yıllarda 2. Theodosius tarafından inşa ettirildi. İlk olarak 4 kuleye sahip olan yapı daha sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından 3 kule daha eklettirilerek 7'ye tamamlandı. Yapıldığı günden bugüne Hazine-i Hümayün, sanat evi veya hayvanat bahçesi gibi farklı amaçlarla kullanılan Yedikule Zindanları, bir dönem devlet hapishanesi olarak kullanıldıktan sonra akıllarda Yedikule Zindanı olarak kaldı. 

     
  • İstanbul'da Bizans İmparatorluğu'ndan kalan görülmesi gereken 5 muhteşem yer!

    KARİYE CAMİİ

    Kariye Camii veya eski ismi ile Azize Hora Kilisesi, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Khoara Manastırı'nın merkezini oluşturuyordu. Kesin tarihi bilinmemekle beraber, kimi kaynaklara göre bu yapının MS 500'lü yıllarda inşa edildiği belirtilir. İstanbul'un fethine kadar kilise olarak kullanılan bina, fetihten yaklaşık 50 yıl sonra cami olarak kullanılmaya başladı. Kariye, çok iyi korunmuş fresk ve mozikleri nedeniyle dünya çapında tanınmış bir eserdir. Tipik Bizans mimarisinin özelliklerini taşıyan bina, dışarıdan oldukça sade görünse de içi oldukça süslü ve renklidir.

     
  • İstanbul'da Bizans İmparatorluğu'ndan kalan görülmesi gereken 5 muhteşem yer!

    YEREBATAN SARNICI

    Doğu Roma İmparatorluğu'ndan günümüze kadar ulaşmış en büyüleci eselerden birisi de Yerebatan Sarnıcı'dır. Heybetli sütunlar ve gizemli ambiyansı ile eski su deposu, Bizans İmparatoru Justinianus tarafından MS 527 ile 565 yılları arasında yaptırılmıştır. Depo 80.000 ton su kapasitesine sahip. Yazılı kaynaklara göre yağmurdan elde edilen su Büyük Saray ve çevresindeki yapılara dağıtılarak şehrin yüzlerce yıl su ihtiyacını karşılamış.

     
  • İstanbul'da Bizans İmparatorluğu'ndan kalan görülmesi gereken 5 muhteşem yer!

    AYASOFYA

    Orijinal Ayasofya, MS 4. yüzyılda Büyük Konstantin tarafından inşa ettirildi. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı harap olan bina, MS 532 ile 537 yılları arasında Bizans İmparatoru Justinianus tarafından yeniden yaptırıldı. Başlangıçta kilise olarak kullanılan yapı, Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesiyle beraber camiye dönüştürüldü. 

     
  • İstanbul'da Bizans İmparatorluğu'ndan kalan görülmesi gereken 5 muhteşem yer!

    İSTANBUL MOZAİK MÜZESİ

    Sultanahmet Meydanı yakınlarında bulunan İstanbul Mozaik Müzesi'nde Büyük Saray'ın avlusundan çıkarılan mozaik kalıntılar sergilenir. İlk olarak 1933'te keşfedilen ve daha sonra 1950'lilerde tamamen kazılan mozaik zeminler, bugünkü Arasta Çarşısı'nın hemen altında bulundu. Müzeyi oluşturan Büyük Saray mozaikleri MS 450 - 550 yılları arasında tarihlenir ve dini figürlerden ziyade günlük hayat, avlanma ve mitolojik sahneleri betimler.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.