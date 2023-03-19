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İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı: 19 Mart İstanbul kapalı yollar listesi

2023 Nevruz bayramı kutlamaları gün itibariyle İstanbul'da da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Söz konusu kutlamalar nedeniyle il genelinde bazı yollar trafiğe kapatıldı. İşte, İstanbul Valiliği tarafından açıklanan "İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?" sorusunun yanıtı...

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  • İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı: 19 Mart İstanbul kapalı yollar listesi! İstanbul'da yollar ne zaman açılacak?

    İstanbul Valiliği, gün itibariylen Nevruz kutlamaları nedeniyle il genelinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı. İşte Valilik tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları ve kapalı olacak yolların listesi...
  • İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı: 19 Mart İstanbul kapalı yollar listesi! İstanbul'da yollar ne zaman açılacak?

    19 MART PAZAR İSTANBUL'DA KAPALI YOLLAR

    İstanbul Valiliği'nden Yenikapı etkinlik alanında bugün gerçekleştirilecek olan Nevruz kutlamaları nedeniyle kapatılacak yollara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

    "Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, bağlantıya uygun noktalardan kapatılacak.
  • İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı: 19 Mart İstanbul kapalı yollar listesi! İstanbul'da yollar ne zaman açılacak?

    - Şehit Vefa Kara Kurdu Üst Geçidi,

    - Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı Miting Alanı Arası Yanyol (Yenikapı Etkinlik Alanı İç Yolu),

    - Mahramacı Sokaklar trafiğe kapatılacaktır."
  • İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı: 19 Mart İstanbul kapalı yollar listesi! İstanbul'da yollar ne zaman açılacak?

    ALTERNATİF YOLLAR HANGİLERİ?

    Kapatılan yollara alternatif güzergahlar olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.
  • İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı: 19 Mart İstanbul kapalı yollar listesi! İstanbul'da yollar ne zaman açılacak?

    KAPALI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Sabah 05.30'da kapatılan yollar 19.00'da normale dönecek.
  • İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı: 19 Mart İstanbul kapalı yollar listesi! İstanbul'da yollar ne zaman açılacak?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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