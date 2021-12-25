Bir süredir soğuk ve rüzgarlı havanın etkisini sürdürdüğü İstanbul'da gözler 26 Aralık Pazar günkü hava durumuna çevrilmiş durumda...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa)eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbilri olunması gerekmektedir.
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