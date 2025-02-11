İstanbul'da bugün okullar tatil mi edildi? 11 Şubat 2025 İstanbul'da okulların tatil edildiği semtler
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yapılan bir son dakika açıklamasına göre; İstanbul'un üç ilçesinde okullar tatil edildi. Öte yandan, bugün birçok ilde de eğitime ara verildi. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil mi? İşte, 11 Şubat 2025 İstanbul'da okulların tatil edildiği iller...
Türkiye yoğun kar yağışının etkisi altında. Bu nedenle birçok ilin valiliğinden, eğitime ara verildiğine dair arka arkaya açıklamalar geliyor. Son olarak, İstanbul'da da bastıran yoğun kar yağışı beraberinde kar tatili haberlerini de getirdi. Peki, 11 Şubat 2025 Salı bugün İstanbul'da okullar tatil mi?
11 ŞUBAT 2025 İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir ve Avcılar'da okullar tatil edildi.
DHA'da yer alan habere göre Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu paylaştığı videoda şunları kaydetti:
"Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum."
İSTANBUL'DA TÜM OKULLAR MI İPTAL EDİLDİ?
Şu anda sadece Esenyurt, Arnavutköy ve Avcılar'daki okullar için tatil çağrısı yapıldı. Diğer semtler için herhangi bir açıklama yok.
11 ŞUBAT 2025 OKULLAR TATİL Mİ?
Bugün birçok ilde eğitime ara verildi. Aşağıdaki linkten bugün eğitime ara verilen illerin listesini görebilirsiniz.