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        Haberler Gündem İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? DİKKAT: AKBİLSİZ ÇIKMA! 6 Ekim'de otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

        İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

        6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu 100. yılında kutlanıyor. Peki, İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim'de İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi? İBB'den konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 09:24 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:24
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        1

        Bugün istanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim yani bugün İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray kullanacaklar merakla bu soruların cevabını araştırıyor. Konuyla ilgili İBB'den akbil uyarılı açıklama geldi. Peki, İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İşte merak edilen soruların cevabı...

        2

        6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş Günü nedeniyle bugün saat 24.00'e kadar İstanbul'da toplu taşıma araçları yani otobüs, metro, tramvay, metrobüs, finiküler, teleferik ve metrobüslerde ücretsiz seyahat edilebilecek. Ancak Marmaray ücretli oalcak.

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        AKBİLSİZ ÇIKMAYIN!

        Diğer yandan İstanbul'da İstanbulkart geçen toplu taşıma araçlarında, İstanbulkart'ı (Akbil) kişiselleştirilmiş olanlar ücretsiz seyahat edebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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