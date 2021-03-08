8 Mart Pazartesi günü İstanbul'da trafiğe kapatılan yollar araştırılıyor. İstanbul Valiliği, şehir içinde düzenlenecek 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle bugün saat 14.00'ten itibaren trafiğe kapalı olacak olan yolları, caddeleri, sokakları açıkladı. Peki, İstanbul'da bugün trafiğe kapalı olan yollar neler? 8 Mart Pazartesi İstanbul'da hangi yollar kapatıldı?

8 MART 2021 İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.

2.Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.

3.Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

4.Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

5.Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.

6.Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.

7.Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek.

8.Taksim Tünel girişi İstiklal'e giriş trafiğe kapatılacak.

8 MART TRAFİĞE KAPATILAN YOLLARA ALTERNATİF YOLLAR

Kapatılacak yollara alternatif olacak olan yollar da şöyle:

1.Gümüşsuyu Caddesi

2.Tarlabaşı Bulvarı

3.Refik Saydam Caddesi

4.Sıraselviler Caddesi