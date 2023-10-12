İstanbul'da 21 ilçede büyük elektrik kesintisi! İşte kesinti olacak ilçeler...
İstanbul elektrik dağıtım tedarikçi firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik arıza duyurularını günlük olarak paylaşıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Ekim Perşembe gübü İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. İşte 12 Ekim Perşembe AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ve telefon numarası...
İstanbul'da 12 Ekim Perşembe günü meydana gelecek planlı elektrik kesintileri duyuruları araştırılıyor. İstanbul kesintisi duyuruları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İstanbullular İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintisinin ne zaman biteceğini, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası ve internet sorgulama sayfası...
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 12 Ekim Perşembe günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında büyük çaplı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler 21 ilçede etkili olacak.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
AYEDAŞ VE BEDAŞ TELEFON NUMARASI
İstanbul genelinde meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden öğrenebilirsiniz.