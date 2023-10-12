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İstanbul'da 12 Ekim Perşembe günü meydana gelecek planlı elektrik kesintileri duyuruları araştırılıyor. İstanbul kesintisi duyuruları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İstanbullular İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintisinin ne zaman biteceğini, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası ve internet sorgulama sayfası...