İstanbul'da, Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlanıyor

AA

Kentteki belediyeler Büyük Zafer dolayısıyla farklı programlar organize ederken, kentin birçok noktası ay yıldızlı Türk bayraklarıyla süslendi. Maslak'taki gökdelenler de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kartal Belediyesince düzenlenen "Zafer ve Barış Haftası" etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ceza ve Ceylan Ertem konserleriyle başlayan etkinliklerin üçüncü gününde, müzik grubu Manga sahne aldı. Konser programları kapsamında bu akşam da Moğollar, Ümit Besen ve Pamela sahne alacak.

Ayrıca, "Zafer ve Barış Haftası" programı kapsamında, çocukların eğlenmesi için her mahalleye oyun platformları kuruldu. Etkinlikler arasında resim sergileri, satranç turnuvası, masa tenisi turnuvası gibi kültürel ve sportif faaliyetler de yer aldı.

- Büyükçekmece'de 7'den 70'e her yaştan vatandaş tören alanını doldurdu

Büyükçekmece'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, 7'den 70'e her yaştan vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Törene, Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Marmara Denizi'ne "Zafer Dalışı"

Bağcılar Belediyesince, Balıkesir'de gerçekleştirilen "Zafer Dalışı" etkinliğinde, asker, polis, akademisyen ve engelliler Marmara Denizi'ne "Zafer Dalışı" yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü Engelli Öğrencileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın harbi dalgıçları, İzmir Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği polis dalgıçları ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri Erdek'te buluştu.

Polis, asker, akademisyen ve engellilerden oluşan dalgıç grubu, Erdek Spor Dalış Kulübünden tüplü dalış gerçekleştirdi. Bir süre su altında kalan dalgıçlar, su yüzüne çıktığında Türk bayrağı açtı. Programda, günün anısına etkinlikte dalış yapanlara sertifika verildi.

- Sarıyer'de coşkulu kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü, ilçe protokolünün ve vatandaşların katılımıyla Sarıyer'de düzenlenen törende coşkuyla kutlandı.

Saygı duruşu ile başlayan programda, İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde gerçekleştirilen çelenk sunma törenine, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından yetkililer, Sarıyer Kaymakamlığında bayram tebriklerini kabul etti.