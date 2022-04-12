İstanbul'da ByLock'çu 7 FETÖ üyesi tutuklandı 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma günü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 2 ilde operasyon düzenledi.

'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, geçmiş operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

DHA'nın haberine göre; gerçekleşen operasyonda örgüte maddi destek sağlayan, örgütün bölge ve gizli mahrem yapılanmasında görevli olan, örgüte eleman temin eden, bölge yapılanmasında görevli olan ve örgütün KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlanan toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

7 TUTUKLAMA KARARI

Dün adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 13´ü hakkında 'Adli Kontrol Hükümleri' uygulanırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 'Adli Kontrol Hükümleri' uygulanan 13 şüpheliden 12´sinin 'Etkin Pişmanlık Hükümleri'nden faydalandığı bildirildi.