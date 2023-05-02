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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da çalınan kamyonetler Gebze'de bulundu - Günün öne çıkan haberleri
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İstanbul'da çalınan kamyonetler Gebze'de bulundu, şüpheli yakalandı

İstanbul'da çalınan kamyonetler, polisin takibiyle Kocaeli'nde bulundu. Operasyonda, şüpheli Veysel K. gözaltına alındı

İstanbul'da çalınan kamyonetler Gebze'de bulundu - Günün öne çıkan haberleri
DHA

İstanbul'un Kağıthane, Bayrampaşa, Ümraniye ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde meydana gelen park halindeki kamyonetlerin çalınma olayları üzerine polis soruşturması başlatıldı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, bazı olaylarda kamyonetlerin çalınma anlarının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini tespit etti.

Çalınan kamyonetlerin İstanbul dışına çıkarıldığını belirledi. Polis araçların götürüldüğünü tespit ettiği Kocaeli'nde operasyon düzenledi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Gebze'de düzenlenen baskında şüpheli Veysel K. (29) gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı anlar polis kamerası tarafından görüntülendi.

Şüphelinin çalınan kamyonetlerin kasalarını ayırarak ayrıca depoladığı tespit edildi.

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin daha önceden 40 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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