İstanbul'da camide alkol kullanan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.Y.Ö'nün işlemleri tamamlandı.
AA'nın haberine göre; sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. S.Y.Ö, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.