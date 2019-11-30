Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habetürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul’da bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, 2 Ekim’de otomobiliyle yaptığı kazanın ardından esrarengiz biçimde ortadan kaybolmuştu.

Lisha Yu’nun kendisi gibi Çin vatandaşı olan lokantacı erkek arkadaşının başvurusunun ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polis, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardıdan soruşturmayı yürütüten Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden; Yunuscan T.,Abdulgaffar T.,Abdulvahap A., Hüseyin A. İsimli şahıslar Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken Muhsin Ö. ve Kasım Y. İsimli şüphelilet ise adli kontrol tedbiri kararı ile serbest bırakıldı.