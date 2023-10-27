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        Haberler Gündem Trafik İstanbul'da cuma trafiği! - Gündem haberi

        İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu!

        İstanbul'da haftanın son iş gününde akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.00 itibariyle yüzde 72 olan trafik, saat 18.30 itibariyle yüzde 76'ya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 18:39 Güncelleme: 27.10.2023 - 23:11
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        İstanbul'da haftanın son iş gününde akşam trafiğinde yoğunluk yaşandı

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Avrupa yakası D-100 Karayolunda çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu.

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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı.

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        Trafik belirli noktalarda durma noktasına geldi. Toplu taşımada da yoğunluk olduğu görüldü.

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        Trafik yoğunluğu saat 18.36 itibariyle ise yüzde 76'ya çıktı.

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        #son dakika haberleri istanbul
        #trafik
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