Haberler Gündem İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu yollar trafiğe kapalı olacak! 29 Ekim bugün trafiğe kapalı yollar listesi!

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu yollar trafiğe kapalı! Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı ülkenin dört bir yanında büyük bir coşku ve sevinç eşliğinde çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. 29 Ekim Pazar günü İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklamalar yaptı. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda trafiğe kapalı olan yollar listesi ile alternatif güzergahlar... Anadolu Ajansı Giriş: 29.10.2023 - 01:04 Güncelleme: 29.10.2023 - 01:04 facebook

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İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar sorgulanıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı coşkusu İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde törenlerle kutlanıyor. İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. İşte 29 Ekim Pazar günü trafiğe kapalı olan yollar...

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VALİLİK DUYURDU! Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Pazar günü saat 06.00'dan tören bitimine kadar Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.