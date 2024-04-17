İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün Suriye'deki Daşişa karargahı ile bağlantısı olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ'ın Haseke'deki Daşişa karargahı ile bağlantıları olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen polislerce düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Ekiplerin, 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.