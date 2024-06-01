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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! Araçların arasında sıkışan gencin bacağı koptu! | Son dakika haberleri

        Araçların arasında sıkışan gencin bacağı koptu!

        İstanbul Beyoğlu'nda, yolun karşısına geçen bir vatandaşa otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 aracın arasına sıkışan gencin bacağı koptu. Olayı gören vatandaşlar ile kazayı yaşayan genç büyük şok yaşadı. Görgü tanıkları, yoldan geçen ve içinde hasta olan ambulansı durdurup genci hastaneye gönderdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:32 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:32
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        İstanbul'da dehşet! İki aracın arasında bacağı koptu!
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        İstanbul'da kaza, Beyoğlu Bahriye Caddesi üzerinde dün 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir gence araç çarptı. Korkunç kazada aracın çarptığı gencin bacağı koptu. Araç sürücüsü ise hafif yaralandı.

        İÇİNDE HASTA OLAN AMBULANS DURDURULDU

        İHA'da yer alan habere göre olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, o esnada yoldan geçen dolu ambulansı durdurdu. Ambulans içerisinde başka bir hasta olmasına rağmen sağlık görevlileri, ağır yaralı genci alarak Okmeydanı’nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.

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        "ÇOCUK OTOBÜS İLE ARABA ARASINDA SIKIŞTI"

        Kaza sonucu bacağı kopan genç vatandaşa ilk müdahaleyi yaptığını belirten Erdinç Elalmış, “Burada boydan boya otobüsler vardı. Çocukta buradaki otobüslerin arasından çıkınca yolu göremedi. Aşağıdan gelen de hızlı geliyordu. Önde de otobüs olduğu için otobüs ile arkadan gelen arabanın arasında sıkıştı çocuk.

        "ADAMIN AYAĞI KOPTU LÜTFEN YARDIMCI OLUN"

        Bir ses gelince bende hemen koşup baktım, çocuğun dizinden aşağısı tamamen paramparçaydı. 1 ayağı paramparça oldu. Ondan sonra buradaki otobüsler kaza olunca arabalarını alıp gittiler. Buradan gelen bir ambulansın içinde hasta vardı. Ben önüne geçip durdurdum ve ‘Adamın ayağı koptu lütfen yardımcı olun’ dedim.

        "GÖRENLERİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

        Bakıp almak zorundayız dediler ve Allah razı olsun hemen onu da aldılar. Bizde yardımcı olduk ve alıp gittiler. Bu arabaların böyle burada olması yazık günah 25 yaşındaki çocuğun ayağı koptu. Psikolojim bozuldu. Bakıp gören herkes perişan oldu” ifadelerini kullandı.

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