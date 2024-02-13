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        Haberler Gündem 3. Sayfa İSTANBUL'DA DEHŞET | Daire kavgasında kardeşlerini vurdu! - Son dakika haberleri

        Daire kavgasında kardeşlerini vurdu!

        İstanbul Kağıthane'de bir kişi babasından kalan daireye oğlunu yerleştirince kardeşleriyle arasında kavga çıktı. Zanlı, daireyi bölüşmek isteyen kardeşlerini sokakta kovalayıp silahla bacaklarından vurdu. Dehşet anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan saldırgan kardeş tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:22 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:22
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        Daire kavgasında kardeşlerini vurdu!
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        İstanbul'da olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte yaşayan 3 kardeş Metin A., (42) Songül A. (46) ve Murat A.’nın (51) babaları bir süre önce vefat etti.

        DAİREYE OĞLUNU YERLEŞTİRDİ

        İHA'da yer alan habere göre babalarından kalan daireye ise Murat A., oğlunu yerleştirdi. Ancak bu durumdan rahatsız olan Songül A. ile Metin A., ağabeyleri Murat A. ile konuşmak istedi. Bir araya gelen kardeşlerden ikisi, daireyi bölüşmek istedi.

        DAİREYİ BÖLÜŞMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

        Murat A. ise teklifi reddederek dairede oğlunun oturacağını ve kendileriyle bölüşmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 3 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Songül A. ve Metin A. ağabeylerinin üstüne yürüyüp tartakladı.

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        KARDEŞLERİNİ SOKAKTA VURDU

        O esnada sinir krizi geçiren Murat A. silahını çekip kardeşlerini sokakta kovalamaya başladı. Sokağın başına kadar süren kovalamaca elinde silahlı olan Murat A. kardeşlerini bacaklarından vurarak yaraladı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Olayın ardından Murat A. elinde silahla koşarak kaçarken, yaralılar için vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından vurulan iki kardeşi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan kardeşlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Metin A.’nın tedavi sonrasında taburcu edildiği öğrenildi.

        ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI

        Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaralıların ve çevredeki vatandaşlarına ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Murat A. olaydan kısa bir süre sonra Gültepe’de olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Murat A. ifadesinde daire yüzünden kardeşleri ile tartıştığını, kendisine saldırınca da silahıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.

        SALDIRGAN KARDEŞ TUTUKLANDI

        Emniyette işlemleri tamamlanan Murat A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Murat A.'nın oto boyacısı olduğu, “resmi belgede sahtecilik” ve “parada sahtecilik” suçundan 3 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.

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