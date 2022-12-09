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Haberler Gündem 3. Sayfa
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İstanbul'da dehşet! Enişte kurşun yağdırdı!

İstanbul'da, İsa ve Ömer Yıldız kardeşler yolda yürürken iddiaya göre eniştesi Erhan ve Emir Karaboğa kardeşlerin içinde bulunduğu hafif ticari araçtan açılan ateş sonucu yaralandı. İsa Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu; olay yerinden kaçan Karaboğa kardeşlerin ise arandığı öğrenildi

İstanbul'da dehşet! Enişte kurşun yağdırdı!
DHA

İstanbul'da olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi Fetih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 1 yıl önce enişteleri ile yaşadıkları problem nedeniyle kavga eden Yıldız ve Karaboğa aileleri arasında husumet devam etti.

ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI

DHA'da yer alan habere göre İsa ve Ömer Yıldız kardeşler, dün öğle saatlerinde Arnavutköy´de yaşadıkları mahallede sokakta yürürken yanlarına yanaşan eniştesi Erhan Karaboğa ve kardeşi Emir Karaboğa´nın içinde bulunduğu hafif ticari araçtan ateş açıldı.

BİRİ BACAĞINDAN DİĞERİ GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Saldırı sonucu Ömer Yıldız bacağından yaralanırken kardeşi İsa Yıldız göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Saldırıya uğrayan İsa ve &Ouml;mer Yıldız.
Saldırıya uğrayan İsa ve Ömer Yıldız.

Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsa Yıldız´ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ise saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen enişte ve kardeşini yakalamak üzere çalışma başlattı.

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