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        İstanbul'da DEM Parti binasına saldırıda 2 gözaltı

        İstanbul'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sultangazi İlçe Başkanlığının kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:59
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        İstanbul'da DEM Parti binasına saldırıda 2 gözaltı
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        İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 28 Eylül'de DEM Parti Sultangazi İlçe Başkanlığının kurşunlandığı ihbarı üzerine başlattığı çalışmada, olayın şüphesinin M.K. olduğu belirlendi.

        Ekipler, şüphelinin sahte plakalı araçla olayı gerçekleştirdiğini, T.Ç. ve İ.G. ile irtibatlı olduğunu da tespit etti. Şüphelilerden T.Ç. gözaltına alınırken, İ.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Öte yandan, şüpheli M.K'nin "kasten yaralama", "parada sahtecilik", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.

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        #DEM Parti
        #Saldırı
        #istanbul
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