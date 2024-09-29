İstanbul'da DEM Parti binasına saldırıda 2 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 28 Eylül'de DEM Parti Sultangazi İlçe Başkanlığının kurşunlandığı ihbarı üzerine başlattığı çalışmada, olayın şüphesinin M.K. olduğu belirlendi.

Ekipler, şüphelinin sahte plakalı araçla olayı gerçekleştirdiğini, T.Ç. ve İ.G. ile irtibatlı olduğunu da tespit etti. Şüphelilerden T.Ç. gözaltına alınırken, İ.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.