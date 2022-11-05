593 şüpheli yakalandı, 1,3 kg uyuşturucu bulundu 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da hava destekli "Huzur İstanbul" denetimde 4 saatte 173 bin 660 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerde 1 kilo 346 gram uyuşturucu madde ile 57 tabanca ele geçirilirken, haklarında arama kararları bulunan 593 kişi yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün 19.00 ile 23.59 saatleri arasında 3 bin 117 polis, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube botlarının katılımıyla "Huzur İstanbul" denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde 173 bin 660 kişiye Genel Bilgi Toplama(GBT) yapıldı. Yapılan kontrollerde haklarında arama kararı bulunan 593 ile yoklama kaçağı 149 olan yakalandı. Denetimde işyeri ve otomobillerde yapılan aramalarda ruhsatsız 57 tabanca ile 5 adet kuru sıkı tabanca ile 169 mermi bulunurken, 1 kilo 346 gram da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan denetimde 586 umuma açık yerin denetlendiği, 23 kişiye para cezası kesildiği, 4 yabancı uyruklu kişinin geri gönderme merkezlerine teslim edildiği, 40 kilogram kaçak tütüne el konduğu öğrenildi. Trafikte yapılan kontrollerde ise 963 otomobil ve motosiklet sürücüsüne işlem yapıldığı, 11 aracın ise trafikten men edildiği öğrenildi. Hatalı sürücülere toplam 176 bin 934 lira para cezası kesildiği belirtildi.