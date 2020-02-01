İstanbul'da depremde hasar gören 8 okul binası yıkılacak!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Silivri'de gerçekleşen depremde ağır hasar alan 8 okul binasının yıkılıp yeniden yapılacağı açıklandı.
2 binada ise güçlendirme çalışması yapılacağı belirtildi.
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