DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan çalışmalar kapsamında Sultangazi ve Küçükçekmece'de toplam 3 adrese yapılan operasyonlarda 5´i Pakistanlı olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin yaptığı aramada sahte alkol yapmak için 5 ton 195 litre etil alkol yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 1´i işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise Gümrük Kaçakçılığı suçundan adli makamlara sevk edildi.