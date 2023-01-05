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İstanbul'un Esenler ilçesinde 'dökülen' üst geçit tehlikesi!

İstanbul Esenler'de bulunan araç üst geçidinden düşen beton bloklar tehlike saçıyor. Üst geçidin kolon ve kirişlerinde de dökülmeler olurken demirler ortaya çıktı. Köprünün altından geçenler tehlike nedeniyle büyük korku yaşadıklarını belirtti. Köprüden düşen betonlar sürücüler içinde tehlike oluştururken vatandaşlar önlem alınmasını istiyor

İstanbul'da 'dökülen' üst geçit tehlikesi!
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DHA

İstanbul'un Esenler ilçesindeki araç üst geçidinden düşen beton bloklar düşüyor. Kolon ve kirişlerinde de dökülmeler sonrası demirlerin ortaya çıktığı köprünün altından geçen yaya ve araç sürücüleri bir an önce önlem alınmasını istiyor.

Esenler ilçesi Esenler Caddesi'nde bulunan araç üst geçidinden her gün yüzlerce araç geçiyor. Üst geçit bakımsızlıktan korkutan bir hal aldı.

Üst geçidin kenarında bulunan beton bloklar düşmeye başladı. Altından geçen sürücüler ve vatandaşlar için tehlike saçan üst geçidin kolon ve kirişlerinde de dökülmeler meydana geldi.

BAZI BÖLÜMLERİ ÇEVRİLDİ

Paslı demirlerin ortaya çıktığı üst geçitten düşen beton bloklar nedeniyle önlem olarak bazı bölümler demir çitlerle çevrildi.

Köprünün altından geçmek zorunda kalanlar, beton parçası düşmesinden ya da köprünün yıkılmasından korktuklarını dile getirdi. Her gün aynı yolu kullanmak zorunda kalanlar yetkililerin köprüyü yenilemesini istiyor.

"BİRİLERİNİN KAFASINA DÜŞEBİLİR, YIKILABİLİR"

Murat Aydın "Bu köprü çok eski, bence yenilenmesi lazım. Burayı çok kullanmıyordum. Taşlar çocukların, birilerinin kafasına düşebilir, burası yıkılabilir" dedi.

"İNSANLAR GEÇERKEN TEDİRGİN OLUYOR"

Kerem Türeli ise "Dün gece saat 01.00 sıralarında işten dönüyordum. Vinç yanaştı buraya belediye ekipleri taşları inceliyordu. Sabah da polisin şerit çektiğini fark ettik, ceset var sandık. Taş düşmesi olduğunu anladık. İnsanlar geçerken tedirgin oluyorlar. Sanayi bölgesi olduğu için akşamları da burada bir yoğunluk oluyor. Çok tehlikeli bir durum. Ya yolun ortasından geçecekler bu sefer de araç çarpabilir, altından geçsen kafana taş düşebilir" diye konuştu.

"GÜN 3 SEFER BU YOLU KULLANIYORUM"

Alpay Kaya ise "Bu büyük bir sıkıntı. Bugün burada çökmüş, yarın da başka yerde çökebilir. Zaten burada TIR'lar da çok sıkışıyor. 5 yıldır bu istikameti kullanıyoruz, kullanırken korkuyoruz, tereddütle geçiyoruz. Yetkililerin burayla ilgilenmesi lazım. Demek ki yavaş yavaş demirler çürüyor. Zamanla daha da büyük parçalar dökülecek. Ben burada bugüne kadar çalışma yapıldığını görmedim. Şu ana kadar ben geçerken taş düşmedi ama denk gelebilir günde 3 sefer bu yolu kullanıyorum. Buradan geçmek zorundayım benim için alternatifi yok. Araçların da üstüne düşebilir" şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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