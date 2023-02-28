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İstanbul'da dolandırıcılığa yönelik operasyon

İstanbul'da, baroya kayıtlı avukatların kimlik bilgilerini kullanarak telefonla aradıkları vatandaşları icra borçları bulunduğunu söyleyip dolandırdıkları öne sürülen 23 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da dolandırıcılığa yönelik operasyon
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AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin, kendilerini avukat ya da avukatlık bürosu çalışanı olarak tanıtıp telefonla aradıkları vatandaşlara, icra borçları olduğunu ve ödeme yapmamaları halinde haklarında icra takibi başlatılacağını söyledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, dolandırıcılık eylemlerinde baroya kayıtlı avukatların adlarını ve sicil numaralarını kullandıkları, müştekilerle hiç yüz yüze gelmeden telefonla irtibat kurdukları ve para akışını bankalar üzerinden gerçekleştirdikleri belirlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından yürütülen soruşturmada, 25 şüphelinin yakalanması için 29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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