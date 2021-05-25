İstanbul'da drift yapan sürücü yakalandı

AA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 24 Mayıs'ta Nato Yolu Caddesi Çamlıktepe mevkisinde, 34 HA 7142 plakalı araç sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli A.D.A'yı yakaladı.

Sürücüye, drift yapmaktan 6 bin 700, sürücü belgesiz araç kullanmaktan kendisine ve araç sahibine 2 bin 698'ar lira olmak üzere toplam 12 bin 96 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.