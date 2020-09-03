İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K. liderliğindeki suç örgütünün imal ettikleri sahte içkileri piyasaya sürecekleri bilgisini aldı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin sahte alkolü imal ettikleri Bağcılar'daki adresler ve nakilde kullanacakları araçlar tespit edildi.

Ekipler, yakın takibe aldıkları iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İmalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramada, 1 milyon sahte etiket, 30 bin boş şişe, çeşitli içki markalarına ait logolu ve bilyeli 12 bin kapak, 10 bin TAPDK bandrolü bulundu.

Kaçak içki şişeleme deposu olarak kullanıldığı anlaşılan diğer adreste yapılan aramada da 1250 litre sahte rakı, 2 bin 160 litre sahte viski, 2 bin 250 litre sahte votka ve 1560 litre sahte etil alkol olmak üzere toplam 7 bin 220 litre sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ile imalatta kullanılan üretim tankerleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken örgüt yöneticisi S.K. ile örgüt üyeleri A.A, M.B, M.D, O.Ç ve R.Ç, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.