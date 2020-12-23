İstanbul'da düzenlenen sahte parfüm operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir şebekenin ürettiği yüklü miktarda sahte parfümü yılbaşı öncesinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece'de 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 42 bin 179 şişe ve 2 bin 320 litre sahte parfüm ile 1 ton saf alkol, 32 bin 752 parfüm şişesi, 617 bin 725 parfüm kutusu, kapağı, valfi ve etiketi, 5 kapak takma ve 1 paketleme makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.