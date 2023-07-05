İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı

Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?

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AA

İstanbul İl Göç İdaresi koordinasyonundaki uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Esenler, Güngören, Bahçelievler, Kağıthane ve Ümraniye'deki denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin vizeleri, oturma izinleri ve resmi kayıtlara göre bulunmaları gereken ilde olup olmadıkları kontrol edildi.

Güngören ve Kağıthane'deki kontroller sırasında biri Mardin, diğeri de Manisa'da kayıtlı iki kişi, ekipler tarafından emniyete götürüldü.

Denetimlerin sonunda çok sayıda düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.