8 Nisan Cuma güncel elektrik kesintisi duyuruları İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da dün akşam saatlerinde ve bugün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı havanın neden olacağı arıza va bakım çalışmalarının etkisiyle meydana gelen elektirk kesintileri araştırılıyor. 8 Nisan Cuma günü için AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet siteleri üzerinden duyurulan güncel elektrik kesintileri