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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgulama ekranı: 15 Temmuz Pazartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?

        İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve sorgulama ekranı

        İstanbul'da planlı elektrik kesintileri birçok ilçeyi etkiliyor. Kesintiler hakkında detaylı bilgi almak ve mahalle bazında sorgulama yapmak için AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın elektrik kesintisi sorgulama ekranlarını kullanabilirsiniz. Elektrik kesintisi sorgulama ekranını sizler için haberimizde paylaştık. Yapılan güncel duyuru ile İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi bekleniyor. İşte 15 Temmuz Pazartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama sayfası...

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        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 00:05 Güncelleme: 15.07.2024 - 00:09
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