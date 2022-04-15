Evden çalışma sistemi ve pandeminin etkisi ile son zamanlarda çoğunlukla evlerde vakit geçirilmiş olması nedeniyle İstanbul güncel elektrik kesintileri İstanbulluların en çok merak ettiği konuların arasında yer alıyor. 15 Nisan Cuma günü İstanbul'da meydana gelecek elektrik kesintileri belli oldu. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektirk kesintisi sorgulama ekranı