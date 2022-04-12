İstanbul'da 12 Nisan Salı günü meydana gelen elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceği belli oldu. Bilindiği gibi İstanbul'da arıza ve bakım çalışmalarının neden olduğu planlı elektrik kesintileri İstanbul elektrik tedarikçisi firmalardan AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından her gün duyuruluyor. İşte 12 Nisan Salı günü İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler