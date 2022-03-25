Güncel elektirk kesintileri ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusu gündeme oturdu. AYEDAŞ ve BEDAŞ, İstanbul'da meydana gelecek elektrik kesintilerini ve bakım çalışmalarını her gün sabah saatlerinden itibaren İstanbullularla paylaşıyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının artması ve yağışların sona ermesiyle birlikte elektrik arızaları İstanbulluların gündeminden düşmüyor. 25 Mart Cuma günü meydana gelecek planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. İşte İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve İstanbul planlı elektrik kesintileri