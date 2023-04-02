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İstanbul'da en çok soğanın fiyatı yükseldi

İstanbul'da martta önceki aya göre en çok fiyatı artan ürün yüzde 22.4 ile soğan oldu

İstanbul'da en çok soğan fiyatı yükseldi
AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla martta önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 112’sinin perakende fiyatı artarken, 33 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan soğan yüzde 22,42 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 18,55 ile taze fasulye, yüzde 17,99 ile dana eti, yüzde 16,63 ile balık, sağlık ve kişisel harcamalar grubundan yüzde 15,96 ile ilaçlar, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 15,38 ile yemek odası takımı, gıda harcamaları grubundan yüzde 15,24 ile hazır çorbalar ve yüzde 14,16 ile tuz olarak belirlendi.

Geçen ay konut kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş bileti ücreti yüzde 24,12 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 22,92 ile salatalık, yüzde 20,95 ile yeşil soğan, yüzde 17,50 ile patlıcan, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 17,17 ile porselen mutfak eşyası, gıda harcamaları grubundan yüzde 12,24 ile bakla, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 11,96 ile şehirler arası otobüs bileti ücreti ile gıda harcamaları grubundan yüzde 9,96 ile kabak olarak belirlendi.

Mart ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel tarım ürünleri Aylık değişim (yüzde)
Soğan 22,42
Balık 16,63
Portakal 6,69
Muz 6,34
Patates 5,44
Yeşil soğan -20,95
Bakla -12,24
Maydanoz -7,01
Karnabahar -5,62
Ispanak -5,56
Limon -3,40
Pırasa -3,16
Kıvırcık salata -2,80
Mevsim dışı tarım ürünleri Aylık değişim (yüzde)
Taze fasulye 18,55
Sivri biber 6,58
Armut 5,19
Salatalık -22,92
Patlıcan -17,5
Kabak -9,96
Domates -6,9
İşlenmiş tarım-sınai ve diğer ürünler Aylık değişim (yüzde)
Dana eti 17,99
İlaçlar 15,96
Yemek odası takımı 15,38
Hazır çorbalar 15,24
Tuz 14,16
Koyun eti 13,91
Oturma odası takımı 9,98
Salam 9,77
Dışarıda yenen yemek 8,46
Yumurta 7,81
Sosis 7,75
Maç giriş bilet ücreti -24,12
Porselen mutfak eşyası -17,17
Şehirler arası otobüs bileti ücreti -11,96
Pantolon-erkek -6,90
Süveter-erkek -3,23
Gaz yağı (yakıt ürünleri) -3,02
Kazak-kadın -2,88

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