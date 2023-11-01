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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da enflasyon geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da enflasyon geriledi

        Ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatlar yıllık yüzde 72.73 yükseldi. Eylülde yıllık artış yüzde 73.18 olmuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:53
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        İstanbul'da enflasyon geriledi
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        İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,69, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,53 artış kaydetti.

        Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 72,73, toptan fiyatlarda ise yüzde 64,04 olarak gerçekleşti.

        Eylül ayında değişim oranları perakendede yüzde 73,18, toptan fiyatlarda ise yüzde 67,79 olarak gerçekleşmişti.

        SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

        Ekimde perakende fiyatlar önceki aya göre, giyim harcamaları grubunda yüzde 15,33, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında 4,58, gıda harcamalarında 4,28, ev eşyası harcamalarında 4,05, konut harcamalarında 1,82, diğer harcamalarda yüzde 0,08 artış gösterirken kültür eğitim ve eğlence harcamalarında 1,38, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,33 azalış kaydetti.

        Ekimde toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,22, mensucat grubunda yüzde 4,57, inşaat malzemeleri grubunda 2,50, kimyevi maddeler grubunda 2,38, madenler grubunda 1,95, işlenmemiş maddeler grubunda 1,73, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,33 artış görüldü.

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